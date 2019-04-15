Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» прокомментировал пожар в Соборе Парижской Богоматери.

«Страшные кадры собора Нотр-дам де Пари — одного из самых красивых памятников нашего города — в огне. Мужества всем, кто задействован в тушении пожара», — написала пресс-служба парижского клуба в «Твиттере».

Images terribles de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, l’un des plus beaux monuments de notre ville, en proie aux flammes. Courage à toutes les personnes mobilisées pour éteindre cet incendie. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 15, 2019

Пожар в Нотр-дам де Пари вспыхнул вечером 15 апреля. Как сообщают СМИ, сначала у собора обрушились часы и шпиль, затем полностью провалилась крыша. Представители собора говорят, что спасти здание не удастся — скорее всего, оно сгорит до основания.

Также стало известно, что возгорание произошло из-за работ по реставрации здания. Многие, и в частности президент США Дональд Трамп, предлагали тушить пожар при помощи авиации.Однако Французская гражданская оборона объяснила, что такой возможности не было: пожарные самолеты не приспособлены для пожаров подобного типа и могли повредить и стены собора.