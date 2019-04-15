Бывший американский фигурист Джонни Вейр выразил своё сожаление в связи с пожаром в парижском соборе Нотр-дам де Пари.

Экс-спортсмен признался, что разбит горем от потери такого великого памятника. Об этом Вейр написал на своей странице в «Твиттере». «Я разбит горем, что Париж и мир потеряли такой невероятный памятник вере и красоте», — сказал Вейр.

I am so heartbroken for Paris and our world to lose such an incredible monument to faith and beauty. #NotreDame pic.twitter.com/GaU0E6iELJ — Johnny Weir (@JohnnyGWeir) April 15, 2019

Пожар в Нотр-дам де Пари вспыхнул вечером 15 апреля. Как сообщают СМИ, сначала у собора обрушились часы и шпиль, затем полностью провалилась крыша. Представители собора говорят, что спасти здание не удастся — скорее всего, оно сгорит до основания.

Также стало известно, что возгорание произошло из-за работ по реставрации здания. Многие, и в частности президент США Дональд Трамп, предлагали тушить пожар при помощи авиации.Однако Французская гражданская оборона объяснила, что такой возможности не было: пожарные самолеты не приспособлены для пожаров подобного типа и могли повредить и стены собора.