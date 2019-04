Бывший американский фигурист Джонни Вейр выразил своё сожаление в связи с пожаром в парижском соборе Нотр-дам де Пари.

Экс-спортсмен признался, что разбит горем от потери такого великого памятника. Об этом Вейр написал на своей странице в «Твиттере». «Я разбит горем, что Париж и мир потеряли такой невероятный памятник вере и красоте», — сказал Вейр.

I am so heartbroken for Paris and our world to lose such an incredible monument to faith and beauty. #NotreDame pic.twitter.com/GaU0E6iELJ

— Johnny Weir (@JohnnyGWeir) April 15, 2019