Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о пожаре в парижском соборе Нотр-дам де Пари.

«Эх, прощай собор… Не уберегли святыню», — написал Губерниев на своей странице в «Инстаграме» и опубликовал фото горящей достопримечательности.

Ранее своё сожаление о случившемся выразили Юстина Ковальчик, Джонни Вейр и футбольный клуб «ПСЖ».

Пожар в Нотр-дам де Пари вспыхнул вечером 15 апреля. Как сообщают СМИ, сначала у собора обрушились часы и шпиль, затем полностью провалилась крыша. Представители собора говорят, что спасти здание не удастся — скорее всего, оно сгорит до основания.

Также стало известно, что возгорание произошло из-за работ по реставрации здания. Многие, и в частности президент США Дональд Трамп, предлагали тушить пожар при помощи авиации.Однако Французская гражданская оборона объяснила, что такой возможности не было: пожарные самолеты не приспособлены для пожаров подобного типа и могли повредить и стены собора.