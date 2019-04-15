Тренер по фигурному катанию Светлана Панова прокомментировала информацию о том, что в её группу возвращается Анастасия Тараканова.

«Окончательного решения о возобновлении совместной работы с Настей пока не принято», – сказала Панова, слова которой приводит агентство «Р-Спорт».

Напомним, в минувшем сезоне Тараканова тренировалась под руководством Евгения Плющенко. О том, что спортсменка перейдёт в группу другого специалиста, стало известно в понедельник, 16 апреля. Плющенко отметил, что фигуристка не смогла перестроиться для работы в новой группе. По его словам, спортсменка часто плакала на тренировках и устраивала истерики, если у неё что-то не получалось.

Напомним, Тараканова уже тренировалась в группе Пановой в «Снежных Барсах» до перехода к Этери Тутберидзе.