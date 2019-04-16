В НХЛ чуть ли не впервые подрались россияне — 19-летний Андрей Свечников и 32-летний Александр Овечкин. Более молодой хоккеист вызвал на бой нападающего «Вашингтона» в середине первого периода. Шел третий матч серии первого раунда плей-офф.

Овечкин согласился подраться, скинул перчатки и довольно быстро уложил соотечественника на лед. Подняться с него нападающий «Каролины» смог только с помощью врачей и в матче больше участия не принимал.

После матча Овечкин выразил надежду, что у Свеникова все в порядке. «Он сам предложил мне подраться», — сказал Овечкин.

«Каралина» разгромила «Вашингтон со счетом 5:0. «Каролина» сократила отрыв в серии — 1-2.

Отметим, что во втором матче серии Овечкин выполнил силовой прием против Свечникова.