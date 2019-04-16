Российский нападающий Александр Радулов сделал голевую передачу в третьм матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Нэшвилла» — клуба, в котором Радулов начинал карьеру в НХЛ. Голевое действие Радулова не спасло «Старз» — «Даллас проиграл на своем льду со счем 2:3.

У победителей отличились Рокко Гримальди, Филип Форсберг и Микаэль Гранлунд. У «Далласа» забрасывали Матс Цуккарелло и Тайлер Сегин

Российский форвард провел на льду 20:32, помимо голевого паса нанес 8 бросков, заработал две минуты штрафа и завершил игру с показателем полезности «+2».

Другой нападающий «Далласа» Валерий Ничушкин отыграл 7:57 и сделал два силовых приема. Ничушки не может забросить шайбу в НХЛ уже больше года.

«Нэшевилл» вышел вперед в серии со счетом 2-1.