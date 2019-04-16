Болельщик «Спартака» и самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников обратился к владельцам московского клуба Вагиту Алекперову и Леониду Федуну. По его словам «Спартак» катится под откос, а владельцы клуба ошиблись с выбором тренера.

«Команда катится к «Динамо», а тренер говорит про чемпионство — это глум над всеми болельщиками «Спартака». Вагит Юсуфович и Леонид Арнольдович, вы в очередной раз ошиблись с выбором тренера. Еще не поздно все исправить, земля не совсем выжжена», — чирканул Кафельников в телеграме.

Напомним, что «Спартак» проиграл два матча подряд, а после последней игры наставник «Спартака» Олег Кононов заявил, что продолжает верить в чемпионский титул красно-белых.

После 23 туров московский клуб занимает в таблице РПЛ 5-е место, отставая от идущего на первом месте «Зенита» на 12 очков.