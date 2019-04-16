Научись с Nevasport: мас-рестлинг

Все знают, что такое рестлинг, но мало кто слышал о таком виде спорта, как мас-рестлинг. Вместе с Nevasport у вас есть шанс приобщиться к этому редкому, но крайне интересному виду единоборств.