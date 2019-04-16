«Зенит» отреагировал на крупный пожар в соборе Парижской Богоматери, который случился накануне вечером. Петербургский клуб сделал пост в англоязычном твиттере, выложив фотографию бывших игроков «Зенита» 1971 года на фоне собора.

«Опустошены», — гласит подпись клуба

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Напомним, что по результатам пожара у собора обрушились шпиль, часть крыши и часы. Возгорания произошли из-за ремонтных работ.

Полностью собор не сгорел — остался фасад и две главные башни «Нотр-Дам». Президент Франции Макрон пообещал восстановиться собор.