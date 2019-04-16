«Зенит» отреагировал на крупный пожар в соборе Парижской Богоматери, который случился накануне вечером. Петербургский клуб сделал пост в англоязычном твиттере, выложив фотографию бывших игроков «Зенита» 1971 года на фоне собора.
«Опустошены», — гласит подпись клуба
1971 год, «Зенит» в Париже.
🙏 #NotreDame pic.twitter.com/Daif9BnPpf
— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 15 апреля 2019 г.
Напомним, что по результатам пожара у собора обрушились шпиль, часть крыши и часы. Возгорания произошли из-за ремонтных работ.
Полностью собор не сгорел — остался фасад и две главные башни «Нотр-Дам». Президент Франции Макрон пообещал восстановиться собор.