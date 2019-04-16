UFC отреагировал на драку российских нападающих «Вашингтона» и «Каролины» Александра Овечкина и Андрея Свечникова в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ. Матч между двумя командами завершился крупной победой «ураганов».

«Знаешь, что они говорят… Точность побеждает силу, а время — скорость», — пишет твиттер UFC.

Драка между российскими хоккеистами случилась в середине первого периода при счете 0:1. Свечников предложил Овечкину подраться, тот первым скинул краги. Оба нанесли друг другу несколько ударов, однако скоро Овечкин нокаутировал молодого россиянина. В результате оба игрока получили пятиминутный штраф, а Свечников не смог продолжить игру.

Эта драка стала для Овечкина первой с 2010 года. Всего в его карьере было четыре драки в НХЛ.