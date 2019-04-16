Драка между российскими хоккеистами в НХЛ вызвала немалый ажиотаж и разные точки зрения. Одни считают, что Свечников сам напросился — полез на Овечкина и получил. Другие думают, что виноват Ови: знал, что против него парень без опыта и должен был сдержаться.

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор считает, что Ови не прав.

По словам тренера «Каролины», Овечкин знал, что Свечников никогда не дрался в НХЛ.

«Один парень скинул перчатки гораздо раньше другого. И это Ови, а не наш парень», — сказал Бриндамор.

Другой заокеанский эксперт Брайан Бурк утверждает, что это было плохое бизнес-решение со стороны Свечникова. По мнению Бурка, Свечников больше хотел подраться, чем Ови.

Тем не менее, игроки «Каролины» стоят за Свечникова горой. Защитник Даг Хэмилтон говорит, что это один из самых тяжелых моментов в его карьере, о котором он думал весь матч.

«Я не мог на это смотреть, никогда не хочешь увидеть такое. Было отвратительно от начала до конца. Переживаю за Андрея», — отметил Хэмилтон.

Нападающий «ураганов» Уоррен Фегеле также поддерживает своего одноклубника.

«Свечников — наш брат, а мы заступаемся друг за друга. „Каролина“ знала, что сегодня нужно победить в том числе и ради него», — отметил Фегеле.

Отреагировал на драку и брать Андрея Свечникова Евгений. Он выложил картинку в сториз инстаграма и подписал ее «раз, два, Фредди идёт за тобой», обращаясь к Александру Овечкину.

Напомним, что драка случилась в середине первого периода. Овечкин первым скинул краги на призыв Свечникова подраться, после чего отправил 19-летнего нападающего в нокаут. Тот покинул лед только с помощью медицинского персонала и не смог продолжить игру.

Встреча завершилась победой команды Свечникова со счетом 5:0.