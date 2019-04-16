Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова в программе «Нескучная классика» на телеканале «Культура» рассказала, что всегда хотела поставить программу под шестую симфонию Чайковского.

«Я не ставила ее, потому что у меня не было такой сильнейшей пары, которая могла бы передать весь трагизм», — рассказала она.

По словам Тарасовой, есть такая музыка, под которую просто нельзя падать, а она всегда видела возможности людей.

Татьяна Тарасова в разные годы тренировала спортивную пару Ирины Родниной и Александра Зайцева, танцевальные пары Наталья Бестемьянова/Андрей Букин, Марина Климова/Сергей Пономаренко, Оксана Грищук/Евгений Платов, а таке мужчин-одиночников Илью Кулика и Алексея Ягудина.