В плей-офф НБА «Лос-Анджелес Клипперс» в матче с «Голден Стэйт» совершили самый большой камбек за всю истории плей-офф НБА. Это был второй матч серии первого матча плей-офф. Встреча завершилась со счетом 135:131 в пользу гостей.

По ходу встречи, в середине третьей четверти преимущество «войнов» составляло 31 очко (94:63), но удержать перевес хозяева не смогли. «Клипперс» блестяще провели остаток третьей и всю четвертую четверть. Третья четверть завершилась победой «Клипперс» 44:35, а четвертая — 41:23.

Самым результативным игроком стал Лу Уильямс, набравший 36 очков.

Ранее рекордом владел «Лейкерс» — в 1989 году они обыграли «Сиэтл» в 4-м матче серии, уступая по ходу игры 29 очков (12:41).