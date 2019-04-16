Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова в программе «Нескучная классика» на телеканале «Культура» рассказала, что на всю жизнь запомнила слова отца, посоветовавшего всегда выходить на лед в коньках.

«Я сняла коньки только в 60 лет после операции. Я не понимаю, как сейчас молодые тренируют, выходя на лед без коньков. Этого не может быть», — сказала Тарасова.

Она вспомнила также, что отец — известный хоккейный тренер Анатолий Тарасов был очень занят и не смотрел прокаты дочери на чемпионатах Европы и мира. «Ему было некогда, и никто на это не обижался», — добавила она.

Татьяна Тарасова в разные годы тренировала спортивную пару Ирины Родниной и Александра Зайцева, танцевальные пары Наталья Бестемьянова/Андрей Букин, Марина Климова/Сергей Пономаренко, Оксана Грищук/Евгений Платов, а таке мужчин-одиночников Илью Кулика и Алексея Ягудина.