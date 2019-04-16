Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси признан лучшим игроком 23-го тура РПЛ по голосования болельщиков, проведенного телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Аргентинец собрал 46,57% голосов.

В матче с «Анжи» (5:0) Дриусси забил последние два гола в игре. Сперва он откликнулся на пас Ригони после розыгрыша стандартного положения. Следом он забил в пустые ворота после паса Смольникова. В текущем сезоне РПЛ 23-летний игрок, выступающий в последнее время на позиции левого нападающего, забил шесть голов и отдал семь результативных передач.

Всего в голосовании было учтено 17690 голосов.