Владелец «Ренна» Франсуа-Анри Пино окажет помощь в реконструкции собора Парижской Богоматери, где накануне случился сильный пожар. По сообщению Le Figaro, семья Пино пожертвует 100 миллионов евро.

По словам Пино, эта трагедия коснулась всех французов и всех тех, кто привязан к духовным ценностям. Каждый хочет возложить драгоценный камень, мой отец и я решили выделить из фонда Артемис 100 млн евро для полной реконструкции Нотр-Дама.

Семья Пино входит в тройку богатейших во Франции.

В результате пожала обрушился шпиль, часть крыши и часы, но устоял фасад и две башни.