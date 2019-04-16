Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ни разу не пожалел, что решил не принимать зимнее предложение возглавить «Спартак». «Конечно, нет», — ответил Карпин на вопрос о том, жалеет ли он.

Напомним, что «Ростов» Карпина отнял у «Спартака» шесть очков в текущем сезоне РПЛ. В последнем матче 23-го тура «Ростов» одержал победу над «Спартаком» Олега Кононова со счетом 2:1. Голы забивали Александр Гацкан и Элдор Шомуродов. У «Спартака» отличился Роман Зобнин.

Карпин отметил, что теперь основная задача команды — подготовиться к матчу с «Оренбургом» в следующем туре.