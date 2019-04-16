Турнир по хоккею среди детских команд 2011 года рождения проходил на Ледовой арене Центра спорта Невского района.

В турнире участвовали четыре детские команды, которые играли по круговой системе (каждый с каждым).

Итоги турнира:

1 место – Невский район — 1

2 место – «Ямбург» (Кингисепп)

3 место – Торнадо (Псков).

Команды, занявшие призовые места, были награждены медалями соответствующего достоинства и памятным кубком. Также было четыре индивидуальных приза: лучшему нападающему, лучшему защитнику, самому полезному игроку и лучшему вратарю.