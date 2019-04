20 апреля в Петербурге состоится турнир UFC Fight Night. О бое между средневесами Кшиштофом Йотко и Аленом Амедовским мы уже говорили. Не менее интересным поединком этого вечера станет и единственный женский бой в наилегчайшем весе. Nevasport рассказывает о его участницах — Роксанн Модафери и Антонине Шевченко.

Американка Модафери дебютировала в «постхабибоконоровском» турнире UFC, под номером 230. Дебют не удался — поражение общим решением судей от малоопытной в ММА Сиджары Юбэнкс.

До UFC 36-летняя Модафери выступала в различных малоизвестных промоушенах. Там она завоевала несколько поясов, но поражений потерпела предостаточно. Так, с 2010-го по 2012-й Роксанн проиграла шесть поединков подряд.

Ее соперница, Антонина Шевченко, представляет Киргизию и имеет паспорт Перу. Антонина младше Модафери на два года, а ее сестра Валентина является действующей обладательницей пояса UFC в наилегчайшем весе. Сестры, которые до смешанных единоборств занимались тайским боксом, тренируются вместе, а также разделяют хобби: они занимаются фото- и видеосъемкой, а также стреляют из пистолета. Теоретически Шевченко могут провести очный поединок, ведь находятся в одной весовой категории.

Для Антонины Шевченко бой против Модафери станет вторым в UFC, как и для ее соперницы. Первый поединок против кореянки Джи Йон Ким она выиграла единогласным решением судей. Рекорд Шевченко — шесть боев и шесть побед. Правда, только одна из них нокаутом.

Не самая угрожающая статистика обеих участниц поединка не помешала им заняться трештоком перед встречей. Небольшая показушная перепалка в твиттере никогда не повредит. Начала Модаффери: «Пантера из Лос-Анджелеса — тебе конец». Шевченко пообещала нокаутировать Роксанн в первом раунде и заявила, что сама потом пойдет пить чай с друзьями. У американки свое мнение на этот счет: «Бой определенно закончится в первом раунде, но не так, как ты думаешь. На следующей неделе я пойду на вечеринку в честь выхода на пенсию моего отца. И я появлюсь на ней без единой царапины».

The fight will definitely end in the first round, but not the way you think. I wanna go to my dad’s retirement party the next week without a mark on my face. 😉 @ufc @espnmma #ufc https://t.co/5kcgM9ib0Y

— Roxanne Modafferi (@Roxyfighter) March 17, 2019