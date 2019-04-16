19 апреля в 12:00 в парке «Сосновка» на аллее Жака Дюкло состоится физкультурное мероприятие «День здоровья» в рамках программы реабилитации и социальной интеграции инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Мы можем все!» в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

Участников мероприятия ждут соревнования по скандинавской ходьбе, мастер-классы по игре в бадминтон и дартс.

Перед стартом соревнований по скандинавской ходьбе инструктор Центра спорта проведет со всеми участниками энергичную разминку, а также даст важные рекомендации по технике скандинавской ходьбы. После этого участники выступят на дистанции в 1200м. В финальной части мероприятия состоится награждение победителей и призёров соревнований. Победители определятся раздельно среди мужчин и женщин.