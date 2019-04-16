Российский тренер Андрей Назаров, который в свое время считался первым российским тафгаем в НХЛ, рассказал, высказался на тему драки российских хоккеистов Александра Овечкина и Андрея Свечникова.

Назаров отметил, что всегда знал, что Саша неуступчивый игрок, но не знал, что он стал обладать нокаутирующим ударом. По словам Назарова, парень вырос на улице и знает реалии жизни.

О Свечникове Назаров сказал, что ему помимо занятий хоккеем надо ходить в спортзал и наращивать мышечную массу.

вечников — хороший и талантливый хоккеист, но нужно понимать, с кем ты разговариваешь, — приводит слова Назарова «Чемпионат».

Назаров считает, что драка произошла в установленных правилах. Оба игрока выступают в НХЛ, получают большие деньги, являются профессиональными игроками. Никто никого не будет жалеть, тем более в плей-офф.

Напоследок, бывший наставник СКА пожелал Свечникову скорейшего выздоровления, пить свежевыжатого апельсиного сока, не сидеть за компьютерными играми, а больше ходить в спортзал.