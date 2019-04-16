Российская фигуристка Анастасия Тараканова, покинувшая Академию Евгения Плющенко, заявила, что из группы ее никто не выгонял.

Фигуристка написала в инстаграме, что очень расстроилась комментарию Плющенко. Она сильно уважает его как спортсмена, он взял ее в академию и дал возможность заниматься фигурным катанием. Но причина ухода — не та, что назвал Плющенко.

Главной причиной ухода Тараканова назвала нехватка времени работы на льду, которая она имеет в два раза меньше соперниц. При этом Тараканову не устроили размеры площадки, которые слишком маленькие для нее.

По словам Таракановой перейти в другую группу к Светлане Пановой она решила еще в марте.