Комментатор Геннадий Орлов выразил свое впечатление об игре нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Тот, по словам Орлова, напоминает нему центрового в баскетболе. На нем, как и на центровом, все время висят соперники, а судьи позволяют так делать.

По словам Орлова, Дзюба — абсолютный лидер чемпионата России по умению выигрывать единоборства.

Остановить его можно лишь с нарушением правил. Однако наши арбитры такие моменты очень часто пропускают, – цитирует Орлова «Матч ТВ».

Напомним, что в матче с «Анжи» Дзюба снова не смог забить. Нападающий не забивает в РПЛ с октября, его голевая серия в играх за «Зенит» составляет уже более 1100 минут.