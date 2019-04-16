Сын Константина Сарсания Денис стал новым спортивным директором московского «Арарата». В своем заявлении клуб ПФЛ надеется, что его трудолюбие, преданность футболу и азарт поможет клубу в достижении высоких целей.

Денис Сарсания приветствовал болельщиков «Арарата», поблагодив их за доверие. Сарсание пообещал сделать все возможное, чтобы «Арарат» прогрессировал. По словам Сарсания, он понимает, что все будут его сравнивать с отцом.

Напомним, Константин Сарсания умер в 2017 году в возрасте 49 лет. На тот момент он занимал должность спортивного директора «Зенита»,