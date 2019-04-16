Миланский «Интер», который возглавляет бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти, вклинился в борьбу за форварда «Лилля» Николя Пепе, ставшего объектом вожделения сразу несколько европейских топ-клубов.

По сообщению France Football, миланский клуб уже сделал французскому клубу первичное предложение по ивуарийскому нападающему в размере 60 миллионов евро.

В услугах Пепе также заинтересованы «Бавария», «Барселона», «Пари Сен-Жермен» и «Арсенал». Фаворитом является немецкий клуб, выбравший Пепе в качестве приоритетной цели в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне 23-летний Пепе сыгра 32 матчах французской Лиги 1 и забил 19 голов (8 из них он забил с пенальти), а также сделал 11 голевых передач.