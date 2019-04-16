Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов поделился впечатлением о драке между российскими нападающими Александром Овечкиным и Андреем Свечниковым.

По словам двукратного олимпийского чемпиона, смотрелось это очень плохо, не очень красиво. Фетисов вспомнил, что ни с кем не дрался, хотя эмоции порой перехлестывают и не сил их контролировать.

» Не знаю, что послужило причиной, какие слова были сказаны друг другу», — приводит слова Фетисова в телеканал «360».

Отметим, что Свечников получил травму верхней части тела после драки с Овечкиным и не смог продолжить матч.