Бразильский полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо не будет играть в «Манчестер Юнайтед». По сообщению Sport.es, руководство английского клуба решило отказался от трансфера бразильского полузащитника. Основная причина — реакция болельщиков на появление Коутинье на «Олд Траффорд» в недавнем матче четвертьфинала Лиги Чемпионов. Это реакция дала руководству понять, что фанаты не примут игрока из-за его прошлого в «Ливерпуле».

Ранее проходила информация, что английский клуб готов заплатить «Барселоне» более 100 млн евро за Коутиньо.

В текущем сезоне 26-летний полузащитник сыграл в 30 матчах чемпионата Испании, в которых забил 5 голов и сделал две результативные передачи.