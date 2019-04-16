Украинская биатлонистка Юлия Джима рассказала о решении сборной Украины бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени в сезоне-2017/18. Тогда из-за пропуска гонок спортсменка не смогла побороться за место в топ-10 общего зачёта.

По словам Джимы, внутри царило чувство, что ей не повезло, хотя обижаться в той ситуации было глупо. Неприятно, что выпала из десятки и многое потеряла.

Также спортсменка считает, что к ней не лучшее отношение в команде и чувствует, что всем в команде мешает.

«Я думаю, я уже и так всё доказала, но почему-то ко мне так плохо относятся, что вот, мол, из-за Джимы одни проблемы. Я вот просто чувствую, что я всем в команде мешаю. И я серьёзно не понимаю, почему так — цитирует Джиму Biathlon.com.ua.

Напомним, что на чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде Джима выиграла бронзу в эстафете.