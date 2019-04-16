Итальянский хавбек «Зенита» Клаудио Маркизио отреагировал на пожар в соборе Нотр-Дам. В своем инстаграме он высоко отозвался о действиях пожарных.

«Мы смотрим в новый день с новой надеждой, потому что он восстает из пепла. Нотр-Дам ранен, но победил. И победу одержали пожарные, герои этого ужасного момента», — написал Маркизио.

Отметим, что Маркизио не играет в составе «Зенита» по причине травмы. По слухам, Маркизио беспокоит колено. Маркизио — большой любитель культуры и достопримечательностей разных городов.