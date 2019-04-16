Пятый день слушаний по существу дела о хулиганстве футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева стартует в Пресненском горсуде.

Это уже вторая неделя слушаний. В деле заявлено более 40 свидетелей. На данный момент допрошены 9 человек: друг обвиняемых Карен Григорян, Екатерина Бобкова – девушка, которая присоединилась к футболистам в ночном клубе «Эгоист», Игорь Краснов – случайный посетитель «Кофемании», Геннадий Куропаткин – водитель и друг Александра Кокорина, бариста «Кофемании» – Андрей Андрацкий, потерпевший –водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, официанты «Кофемании» — Ринат Токтаров и Дмитрий Сорокин, и менеджер барной стойки Андрей Колесников.

11 апреля заседание суда было прервано, так как в суд поступило сообщение о минировании здания. Участники процесса были эвакуированы, однако информация оказалась ложной.

Братья Кокорины обвиняются по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, один из которых — с использованием предмета в качестве оружия, а также в хулиганстве. Мамаев и Протасовицкий проходят обвиняемыми по одному случаю умышленного причинения вреда здоровью, том же хулиганстве, а также по делу о побоях. Максимальный срок предполагает статья 213 УК РФ «Хулиганство» — семь лет лишения свободы.