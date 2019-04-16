Сахалинец, ставший обладателем 155 миллионов рублей по результатам лотереи, хочет исполнить давнюю мечту: посетить матч «Барселоны» и увидеть в деле аргентинского футболиста Лионеля Месси. Победителем лотереи стал пенсионер Николай Кунгурцев, ранее работавший матросом на рыболовном судне.

По словам миллионера, он неделю приходил в себя — никак не мог поверить в свое везение. Затем позвонил по контактному телефону и ему подтвердили выигрыш. Теперь он планирует заняться бизнесом — открыть автомастерскую.

Кроме того, хочет перехать в Москву, купить домик у моря в Краснодарском крае, чтобы ездить туда на лето. Но все это после того, как случится заветная мечта. Наблюдение за футболом в исполнении Лионеля Месси.