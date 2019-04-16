Nevasport продолжает серию материалов о лучших иностранных футболистах команд Российской премьер-лиги. Мы уже рассказывали, как могла бы выглядеть сборная «Зенита», московских «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и казанского «Рубина«. В этот раз речь пойдет о «Краснодаре».

Вратарь: Андрей Дикань

Украинский голкипер помимо «Краснодара» поиграл в куче других российских клубов, в том числе и «Кубани», но только в команде Галицкого у возрастного кипера пропущенных мячей в чемпионате меньше, чем проведенных матчей. Один этот факт говорит о том, что «Краснодар» — его команда. Кроме того, Дикань завершил карьеру именно в «Краснодаре». Отличное место, чтобы поставить точку.

Левый центральный защитник: Кристиан Рамирес

Конечно, Рамирес играет просто флангового защитника, но при нашей схеме он такой возможности лишился. Эквадорец стал настоящим открытием чемпионата России. В выигрыше оказались все: «Краснодар» приобрел сильного футболиста, «Ференцварош» получил компенсацию, Рамирес перебрался в сильный чемпионат. Правда, футболист уже задумывается о переходе в более сильный клуб: говорят об интересе к нему «Зенита».

Центральный защитник: Андреас Гранквист

Гранквиста можно назвать капитаном этой сборной легионеров. Настоящая легенда молодого клуба, он провел в команде пять лет, сыграл более ста матчей и выводил игроков на поле с повязкой. Гранквист был любимчиком местных болельщиков и футболистом, который стал лучшим игроком Швеции впервые за много лет, прервав серию Ибрагимовича. Никто не понял его ухода в «Хельсинборг» — Андреас вполне мог поиграть год-другой, тем более и им интересовались в Петербурге.

Правый центральный защитник: Александр Мартынович

Белорус является капитаном команды в данный момент. Он в команде намного дольше Гранквиста: девять лет. Мартынович видел с «Краснодаром» и ФНЛ, и первые неудачные сезоны в РПЛ, и бронзу чемпионата. Теперь вместе с командой он пытается замахнуться на золото.

Опорный полузащитник: Одил Ахмедов

Одил был одной из звезд богатого «Анжи», а потом продолжил показывать высокий класс в «Краснодаре». Узбекский опорник мог бы только расти и дальше, но выбрал рост в финансовом плане и уехал в Китай играть вместе с Халком и Оскаром в «Шанхай СИПГ».

Центральный полузащитник: Маурисио Перейра

Еще один легионер, который с командой с давних времен. Шесть лет уругваец выступает в Краснодаре. Перейра не феерит, как это делают бразильцы, речь о которых пойдет ниже, но он всегда оставался игроком основы и футболистом, на котором держался центр поля. Однако контракт Перейры с «Краснодаром» истекает летом 2019-го, и пока непонятно, будет ли он продлен.

Левый вингер: Жоаозиньо

Качественных иностранцев ценят в Краснодаре, и это доказывает пример еще одно футболиста — Жоаозиньо. Он пришел в стан черно-зеленых в 2011-м, провел в команде семь лет и почти 200 матчей, получил российский паспорт, а затем перешел в «Динамо». Сейчас 30-летний игрок продолжает играть на неплохом уровне. Правда, недостаточном для вызова в сборную России.

Атакующий полузащитник: Виктор Классон

Классон выступает в «Краснодаре» уже два года, и за это время он показал невероятный рост. Теперь футболист — лидер не только своей команды, но и сборной Швеции, в которой основательно заиграл только после переезда в Россию. В этом сезоне статистика шведа радует — за 35 матчей во всех турнирах он забил 11 мячей и отдал девять результативных передач. Осенью клуб продлил контракт с Классоном, и это точно верное решение.

Правый вингер: Рикардо Лаборде

Колумбиец, который пришел из чемпионата Кипра — что от него можно было ждать? Вот многого от Лаборде и не ждали. Но игрок показал, что он может и «Лиллю» забить, и «Зениту», и вообще способен исход матча решить. Футболист поиграл в «Краснодаре» пять лет — хороший срок. Контракт закончился, и Лаборде вернулся откуда пришел — в кипрский «Анортосис», где не провел ни одной игры с прошлого года.

Центральный нападающий: Вандерсон

Главное не перепутать — речь о том Вандерсоне, который играл в «Краснодаре» с 2012-го по 2017-й, а потом заглянул в московское «Динамо». В столице южного края есть его тезка, Вандерсон Масиэл Соуза Кампос — он выступает до сих пор, но на сборную пока не наиграл. А вот Вандерсон ду Карму вместе с Жоаозиньо пугали всех защитников в РПЛ. В «Краснодаре» за четыре года первый наколотил почти 50 мячей. Сейчас бразилец вернулся в «Хельсинборг», откуда и перешел в «Краснодар».

Центральный нападающий: Юра Мовсисян

Армяно-американский форвард — настоящая находка скаутов «Краснодара». Мовсисян выступал за датский «Раннерс», а интерес к нему проявляли «Рубин» и «Динамо» Киев. Но «Краснодар» был настойчивее. Игрок сборной Армении забивал в «Краснодаре» практически в каждом втором матче, а после перехода в «Спартак» его статистика не сильно пострадала. В чемпионате России он забивал больше, чем Самюэль Это’О и Эмануэль Эменике, а это показатель мастерства.