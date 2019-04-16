Российский нападающий «Валенсии» Денис Черышев поделился впечатлением от события — недавно он провел сотую игру в чемпионате Испании.

По словам Черышева, каждая игра для него — это приз поле тех сезонов, в которых он не мог наслаждаться футболом. Черышев считает, что каждая игра особенная для него и опбеда над такими командами, как «Реал» всегда делает очень счастливым.

«Публика постоянно гонит тебя к победе. Я помню день, когда мы играли в Кубке Испании против „Хетафе“, и думаю, что никогда не забуду этот день», — приводит слова Черышева официальный сайт «Валенсии».

Черышев занимает девятое место среди всех игроков из России по количеству проведенных матчей в чемпионате Испании. Больше него провели только Карпин, Мостовой, Онопков, Попов, Радченко, Бесчастных, Хохлов и Ледяхов.