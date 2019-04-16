Боец М-1 Global Алексей Махно, являющийся одним из самых зрелищных бойцов, прокомментировал драку хоккеистов Александра Овечкина и Андрея Свечникова. Овечкин отпавил Свечникова в нокаут спустя несколько секунд после начала схватки.

По словам бойца, дело не в возрасте, а в том, что Овечкин хорошо попал. Махно отметил, что оба били с правой руки в голову — Овечкин в этих хоккейных баталиях чуть хитрее, больше наклонил голову, не задирал подбородок.

«Свечников же бороду подзадрал, и Овечкин попал в лучших традициях», — приводит слова Махно Sport24.

Отметим, что 19-летний россиянин не смог продолжить игру, хотя сам же вызвал на бой восьмикратного обладателя «Морис Ришар Трофи».