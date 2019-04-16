Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор прокомментировал драку, которую затеяли между собой капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и нападающий “Каролины” Андрей Свечников.

«Поздравляю Ови! Настоящий русский. Рад был встретиться с тобой в Москве, большой человек. Скоро увидимся. Они могут бежать, но не могут спрятаться», — черканул Макгрегор в «Твиттере».

Овечкин первый сбросил перчатки, отреагировав на призыв своего соотечественника подраться. Бой продолжался всего несколько секунд, после чего Овечкин нокаутировал Свечникова. Молодой россиянин смог подняться только с помощью медиков и больше участия в матче не принимал.