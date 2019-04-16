На стадионе «Газпром-арена» пройдет показ матча 24-го тура российской премьер-лиги между «Краснодаром» и «Зенитом».

Игра состоится в Краснодаре 20 апреля и начнется в 19:00 по московскому времени.

Помимо просмотра матча на большом экране посетители стадиона смогут посетить концерт петербургской поп-группы Shortparis. Начало — в 19:30. Кроме того, в 20:10 на ту же главную сцену выйдет рэп-артист T-Fest.

Кроме музыкальной составляющей, с 19:30 до 20:30 на трибуне С, второй этаж, пройдет автограф-сессия полузащитника «Зенита» Далера Кузяева.

Напомним, ранее букмекеры определили главных соперников петербургского «Зенита» в борьбе за победу в чемпионате России. На данный момент петербуржцы располагаются на первой строчке турнирной таблицы, имея в своём активе 48 очков после 23 сыгранных матчах.

На втором месте располагается московский «Локомотив» — у команды 42 очка. Такой же показатель и у «Краснодара», идущего на третьем месте.