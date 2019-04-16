Опубликовано полное расписание летних Олимпийских игр-2020 в Токио.
Об этом сообщается на сайте соревнований.
Финальный матч в футбольном турнире у мужчин на Олимпийских играх в Токио состоится 8 августа, а у женщин — 7 августа. Финальный матч в баскетболе, гандболе и волейболе у мужчин и женщин пройдут 8 и 9 августа соответственно.
Напомним, Олимпийские игры начнутся 24 июля и завершатся 9 августа 2020 года,
Ранее министр спорта России Павел Колобков рассказал, что на Олимпийских играх в Токио в 2020 году ни один российский спортсмен не будет выступать в нейтральном статусе.