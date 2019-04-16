Первые медали Олимпийских игр 2020 года будут разыграны 25 июля в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров у женщин. Всего в этот день будут определятся владельцы 11 комплектов медалей.

Финальный матч в футбольном турнире у мужчин на Олимпийских играх в Токио состоится 8 августа, а у женщин — 7 августа. Финальный матч в баскетболе, гандболе и волейболе у мужчин и женщин пройдут 8 и 9 августа соответственно.

Напомним, Олимпийские игры начнутся 24 июля и завершатся 9 августа 2020 года,

Ранее министр спорта России Павел Колобков рассказал, что на Олимпийских играх в Токио в 2020 году ни один российский спортсмен не будет выступать в нейтральном статусе.