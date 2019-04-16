Валлийский «Кардифф Сити» уведомил ФИФА, что не будет «Нанту» компенсацию за аргентинского форварда Эмилиано Салу.

Об этом сообщает The Sun. По информации источника, юристы клуба из Кардиффа продолжают настаивать на том, что сделка с Салой не была официально зарегистрирована. Отмечается, «Кардифф» напоминает ФИФА, что «Нант» постоянно отказывается от личных встреч по этому вопросу, и поэтому они должны считать трансфер недействительным.

Напомним, одномоторный самолет с Салой на борту пропал с экранов радаров 21 января, а тело Салы обнаружили в Ла-Манше 4 февраля. Церемония прощания с Салой проходила в академии футбольного клуба «Сан-Мартин де Прогресо. Там Сала начинал свою футбольную карьеру. Проводить игрока в последний путь кроме его семьи пришли десятки местных жителей.