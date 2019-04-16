Российская фигуристка Станислава Константинова поделилась мнением о прошедшем сезоне и рассказала о целях на будущее.

По словам Константиновой, сейчас она сфокусирована на том, чтобы самой стать лучше. Она отметила, что в этом сезоне большинство ее непризовых мест были не из-за высокой конкуренции, в которую она не вписывалась, а потому что сама допускала ошибки, пробелы. Фигуристка неплохо оценивает этот сезон, но понимает, что нужно много работать, а эти два месяца до отдыха россиянка провела очень продуктивно.

Станислава добавила, что в следующем сезоне она хочет выйти на новый уровень для себя.

«Конечно, не хочется уступать. По поводу тройного акселя. Мы подходим к этому как будто учим совершенно новый элемент — тройной аксель, а не просто добавляем один оборот к двойному. Я стараюсь очень четко разграничивать их в голове», — сказал Константинова, слова которой приводит «Матч ТВ».

Девушка подчеркнула, что она хочет стать сильной и организованной, как ее коллеги по сборной — Евгения Медведева и Алина Загитова, потому что они не только звезды, но и большие профессионалы своего дела.

Напомним, ранее стала известна музыка и для короткой программы фигуристки. Константинова рассказывала, что выбрала музыку «Февраль» Леонида Левашкевича. В роли хореографа выступила Ольга Зотова.

Отметим, Станислава Константинова тренируется в Академии фигурного катания Санкт-Петербурга под руководством Валентины Чеботаревой. В текущем сезоне спортсменка заняла четвёртое место на чемпионате России, уступив лишь трём юниоркам из группы Этери Тутберидзе. Константинова с первого места отобралась на чемпионат Европы, где не смогла побороться за призы и остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвёртое место. После этого фигуристка выступила в финале Кубка России, но не смогла одержать победу, поэтому не получила путёвку на чемпионат мира.