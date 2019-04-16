Российский тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился мнением о фигуристе Михаиле Коляде.

По словам Плющенко, мальчики тренируются по-другому, жалеют себя и относятся к себе непонятно.

«У меня были в группе ребята, ушли, слава богу. Захожу в зал – а они что-то в зеркале у себя на лице высматривают. Нарциссизм. А нужно пахать. Есть Алексей Николаевич Мишин, который тренирует в Питере. Идите сходите к нему, он с удовольствием вас возьмет», — сказал Плющенко и на вопрос, про кого он говорит, ответил, что про Коляду.

Плющенко считает, что если не получается и нет результата, то, может, Алексей Мишин даст некий посыл.

Напомним, в текущем сезоне Коляда неудачно выступил на этапах Гран-при и не смог попасть в финал серии. Затем спортсмен принимал участие в чемпионатах мира и Европы, но остался без медалей. На командном чемпионате мира его заменил Андрей Лазукин.