Двукратный чемпион мира и Европы по самбо Денис Гольцов недавно заключил контракт с промоушеном PFL и уже в июне проведет свой первый бой в организации. О том, чем самбо похоже на MMA, как развит этот вид спорта в Петербурге и за кого он будет болеть на грядущем турнире UFC, Денис Гольцов рассказал в интервью Nevasport.

— Денис, почему ушли из самбо в MMA?

— Не то чтобы перешел. Одно другое дополняет. Приятное такое обстоятельство, что у нас подготовка практически идентичная. Единственное отличие — самбистская куртка и шлем. Ну и различие во времени, которое дается на схватку.

— Почему вы выбрали именно PFL для заключения контракта?

— У меня закончился контракт с предыдущей организацией (Лига АСВ — прим.ред.) и предложение от PFL было самым выгодным. У них сейчас начинается второй сезон. То, что мне предложили — перекрывает все остальные предложения. Соперник уже известен — это американец Джаред Рошолт. Я уже следил за его боями, уже понятно, чем он хорош.

— Пойдете на турнир UFC в Петербурге 20 апреля? За кого будете болеть?

— Не планировал на сегодняшний день. Если пригласят — конечно, посмотрю, но когда ты в этом каждый день крутишься, уже нет такой реакции: «Вау! Такой крутой турнир в нашем городе». Поэтому, скорее всего, посмотрю по телевизору.

— Насколько развита в нашем городе школа самбо?

— В нашем городе она не то что даже развита, она у нас сильна еще с Советского союза. Сам за себя говорит тот факт, что из одного города, практически из одного зала пять чемпионов мира в один год приехали — мы уже себя вписали в историю. В этом году также будет 4 или 5 представителей на международной арене. Самбо в Питере — это мощный спорт.

Полностью интервью смотрите на YouTube-канале Nevasport.