РФС наложил запрет на «Оренбург» — клубу запрещено регистрировать новых футболистов. Причина — обязательства перед футболистом Ильей Самошниковым, с которым у клуба возник спор.

По итогам расследования иск игрока был частично удовлетворен. Трудовой договор между двумя сторонами был расторгнут по инициативе заявителя в связи с существенным нарушением со стороны «Оренбурга». Клуб обязали частично заплатить компенсацию за разрыв контракта и выплатить задолженность по заработной плате и компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении.

«Оренбург» также должен за Самошникова ярославскому «Шиннику» — нужно погасить трансферную задолженность прежнему клубу. До тех пор пока это не случится, на «Оренбург» будет наложен запрет на регистрацию новичков. Запрет может быть снят по итогам апелляции со стороны клуба.