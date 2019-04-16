Российская бобслеистка Надежда Сергеева подала в суд на Федеральное медико-биологическое агентство.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации издания, Сергеева уверена, что именно из-за ФМБА она провалила допинг-тест на Олимпийских играх в Южной Корее и чудом не получила многолетнюю дисквалификацию. Отмечается, что Сергеева подала иск в суд не только на агентство, но и на изготовителя добавки. Бобслеистка хочет получить компенсацию от нанесенного ей ущерба.

Отметим, впервые в отечественном спорте атлет подал в суд на федеральную структуру, накормившую его допингом.

Напомним, запрещенный препарат триметазидин был найден в анализах россиянки во время Олимпиады в Корее. В ФМБА ей сказали, что вещество попало в организм вместе с лекарствами для сердца.

Позже было доказано, что препарат входил в состав легальной добавки, предоставленной ей агентством, но не был указан на этикетке.

Ранее спортивный арбитражный суд (CAS) объявил своё решение по делу российского кёрлингиста Александра Крушельницкого. Суд постановил, что Крушельницкий должен быть дисквалифицирован на четыре года.