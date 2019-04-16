Евгений Артюхин, бывший нападающий СКА и сборной России:

С точки зрения кодекса хоккея, там было все нормально. Свечников начинает Сашу толкать, Саша отвечает. Они сбросили перчатки. Саша очень грамотно пробил. Удивительно даже, что удар у него поставлен.

Я не знаю, что у молодых ребят сейчас в голове. Это ведь и неуважение – зачем нужно было это делать? Урок на будущее – в следующий раз будет думать. Предположу, что он пытался провоцировать Сашу – основного игрока команды. Или хотел перед командой себя показать, что русский-не русский, Овечкин – не Овечкин, но я бьюсь в плей-офф за Кубок Стэнли.

Овечкину можно было просто улыбнуться и не принимать бой, но мы не знаем, что он там ему говорил, а он мог сказать ему некрасивые слова. Саша правильно поступил: поставил его на место, чтобы другим повадно не было. Овечкин все правильно сделал – и команду зарядил, и игрока на место поставил.

По идее, Овечкин мог и отказаться, с его стороны это тоже было бы нормально – он бы не стал распыляться, что не говорило бы о том, что он испугался. К Александру не было бы вопросов в любой ситуации.

Не думаю, что в следующем матче теперь «Каролина» побежит убивать Овечкина. В «Вашингтоне» тоже есть ребята, которые могут за него заступиться. Я думаю, будет просто игра. Подрались – и все. Вопрос на этом закрылся.

Свечникову – сделать выводы. Это драка – тут такой момент, что ты можешь вылететь на всю серию. Он знал, куда шел. Кому он предлагает. Для него это будет колоссальным уроком. Этой дракой ты можешь подвести всю команду. Выпадаешь на плей-офф и все. И уже, считай, в команде нет игрока, который может забить.

Тренер «Каролины» Бриндамор эту драку, наоборот, приветствовал. Допускаю, что он мог сказать Свечникову кататься и провоцировать Овечкина. Не исключаю этот момент, даже, скорее всего, так и было. Это установка тренера. Да, у них разные весовые категории, но Саша же не тафгай. Я не помню, когда Овечкин дрался в последний момент. Думаю, он не ожидал, что Саша так отреагирует

Свечникову – здоровья. Сколько у меня ситуаций было, когда я травмировал ребят, которых знаю. Но это хоккей, я не хотел так делать. Так что со стороны Овечкина здесь нет неприязни. Свечников мог и не доводить до такого. Даже если это установка тренера, но своя голова должна быть.