Во время очередного заседания Пресненского суда по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева гособвинитель предоставил копию справки от врача-невролога, выданной потерпевшему гендиректору НАМИ Сергею Гайсину.

Кроме того, как сообщает «Спорт-Экспресс», было представлено заключение эксперта и результат судмедэкспертизы. У Гайсина зафиксированы поверхностные раны, осаднение нижней губы, ушиб мягких тканей подбородка и правой кисти.

Отметим, это уже вторая неделя слушаний. В деле заявлено более 40 свидетелей. На данный момент допрошены 9 человек: друг обвиняемых Карен Григорян, Екатерина Бобкова – девушка, которая присоединилась к футболистам в ночном клубе «Эгоист», Игорь Краснов – случайный посетитель «Кофемании», Геннадий Куропаткин – водитель и друг Александра Кокорина, бариста «Кофемании» – Андрей Андрацкий, потерпевший –водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, официанты «Кофемании» — Ринат Токтаров и Дмитрий Сорокин, и менеджер барной стойки Андрей Колесников.

Напомним, братья Кокорины обвиняются по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, один из которых — с использованием предмета в качестве оружия, а также в хулиганстве. Мамаев и Протасовицкий проходят обвиняемыми по одному случаю умышленного причинения вреда здоровью, том же хулиганстве, а также по делу о побоях. Максимальный срок предполагает статья 213 УК РФ «Хулиганство» — семь лет лишения свободы.