В Таллине состоится матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным «Калевом» и петербургским «Зенитом».

Встреча начнется с 19:00 по московскому времени.

В данный момент петербургский клуб идет на пятом месте после 23 встреч, победив 14 раз и проиграв девять матчей. Эстонская команда располагается на восьмой позиции, одержав 11 побед и потерпев 12 поражений.

Команда Джоана Плазы проиграла две последних игры подряд. Казанский УНИКС на домашней площадке одержал победу над «Зенитом» со счетом 74:72 (19:13, 24:15, 14:26, 17:18), а московскому ЦСКА петербургский клуб на выезде уступил со счетом 73:83 (14:16, 14:26, 22:24, 23:17).

«Калев» предыдущий матч выиграл у пермской «ПАРМЫ» со счетом 105:75, а ранее уступил УНИКСу со счетом 95:107.