Российский фигурист и продюсер ледовых шоу Илья Авербух жарким летом привезет горячих страстей на лед «Юбилейного»: любители фигурного катания в Петербурге смогут увидеть новую версию старой доброй «Кармен».

Шоу, главной интригой которого остается имя исполнительницы главной роли, пройдет в Петербурге с 15 по 22 июня. Участниками станут 80 артистов, которые по ходу представления переоденутся более чем в 200 костюмов.

В постановке участвуют Роман Костомаров, Оксана Домнина, Максим Шабалин, Мария Петрова, Алексей Тихонов, Албена Денкова, Максим Ставиский, Владимир Беседин, Алексей Полищук и многие другие. Ранее партию Кармен исполняли Татьяна Навка и Маргарита Дробязко. Кто станет испанской цыганкой на этот раз — пока секрет.

Будут использованы несколько тонн многоярусных декораций. Классическая музыка Жоржа Бизе выступит в симбиозе с современной Романа Игнатьева. Живой вокал, цирковые трюки и спецэффекты, поражающие воображение, не оставят равнодушными ни зрителей, которые уже видели спектакль, ни тех, кто впервые прикоснется к завораживающей «Кармен».