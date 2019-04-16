Боец ММА Вячеслав Дацик потерпел техническое поражение в бое с бойцом-видеоблогером Артемом Тарасовым.

Поединок проходил вчера, 15 апреля, в закрытом режиме. Весь бой преимущество было на стороне 160-килограммового Вячеслава Дацика, но из-за запрещенных приемов победу присудили Тарасову. Дацик решением судей остался недоволен и даже оскорбил их.

Отметим, бой организовывали два YouTube-канала: «Дневник хача» и True Gym.

Также сообщалось, что победителя боя Артема Тарасова приводили в чувство медики: он не мог подняться на ринге из-за боли в животе.

Кроме того, видеоблогер Николай Соболев вызвал на поединок бойца ММА Вячеслава Дацика и назвал того «пивной бочкой».

В феврале 2019 года Вячеслав Дацик освободился из колонии. Бой с Тарасовым стал его первым после тюремного заключения.