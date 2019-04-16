Накануне стало известно, что молодая фигуристка из группы Евгения Плющенко Анастасия Тараканова снова сменила наставника, покинув академию известного олимпийского чемпиона. До этого она успела потренироваться в «Самбо-70» у Этери Тутберидзе, а также в «Снежных Барсах» у Светланы Пановой. Плющенко винит в ситуации характер юной спортсменки, Тараканова заявляет, что ей в академии никто не занимался – вряд ли мы когда-нибудь узнаем, кто прав.

Nevasport вспомнил фигуристов, которые часто меняли тренеров, и выяснили, к каким результатам это обычно приводит.

Элизабет Турсынбаева: до Канады и обратно

Пример перебежек Элизабет Турсынбаевой – один из немногих положительных в этом списке. Девушка планомерно искала своего тренера, улучшая результаты выступлений и свое мастерство.

Начинала тренироваться казахстанская фигуристка в группе Натальи Дубинской и Александра Шубина – именно они поставили девушку на коньки. Затем последовал один сезон в ЦСКА у Светланы Соколовской и Елены Буяновой. В 2012 году Турсынбаева перешла в группу Этери Тутберидзе, но опять всего лишь год откаталась под её руководством. Не найдя, как ей казалось, подходящего наставника в России, Турсынбаева отправилась в Канаду к Брайану Орсеру.

С иностранным специалистом Турсынбаева провела практически пять лет, постоянно прогрессируя, но все равно решила вернуться к Тутберидзе. Возможно, 12 место на Олимпиаде с Орсером и триумф учениц россиянки определили выбор казахстанской спортсменки.

И Турсынбаева не пожалела – спустя год работы фигуристка завоевала серебро чемпионата мира, став первой во взрослом катании, которой удалось выполнить чистый четверной сальхов.

Серафима Саханович: между двух столиц

Эта фигуристка может похвастаться, наверное, самым длинным списком наставников в нашей подборке. Первым тренером спортсменки стала петербурженка Алина Писаренко. В сезоне-2014/15 Серафима Саханович каталась под руководством Этери Тутберидзе, и на этот год приходятся все самые главные успехи фигуристки: бронза на Первенстве России, второе место в финале юниорского Гран-при, а также серебро ЮЧМ. Казалось бы, зачем прекращать сотрудничество? Но на то были свои причины – юной Серафиме было тяжело в чужом городе.

После сезона у Тутберидзе – переход обратно к Алине Писаренко, а затем к Евгению Рукавицыну. Прогресс фигуристки остановился, и черед некоторое время она предприняла вторую попытку переезда в столицу.

С сентября 2017 по февраль 2018 Саханович каталась в академии Евгения Плющенко и снова не выдержала давления столицы. Снова Петербург, и снова попытки реанимировать карьеру, теперь с наставником из СШОР Ангелиной Туренко. Будем надеяться, что Серафима нашла нужного наставника.

Максим Ковтун: громкие имена, падения и результаты

Действующий чемпион России в мужском одиночном катании Максим Ковтун тоже имеет приличный список бывших тренеров. Начинал фигурист у Марины Войцеховской в Екатеринбурге, позже переехал вместе с тренером в Москву, и к работе с ним подключился специалист Николай Морозов.

В 2012 году состоялся переход спортсмена в ЦСКА: сначала за перспективного одиночника взялась Елена Буянова, а затем к ней подключилась Татьяна Тарасова. О таких именитых наставниках можно было бы только мечтать: пришли победы, а с ними потом и громкие падения. В 2016 году Ковтун перешел к Инне Гончаренко, но вместе с ней прогресса в карьере не наступило, разве что серебро чемпионата Европы. В 2018 году карьеру Ковтуна решилась перезапускать Елена Буянова, и ей это почти удалось: на российском первенстве спортсмену не было равных, а вот на международных стартах подкачал.

Как видно, смена наставника фигуристам помогает не всегда – если это делается не из желания прогресса, а по каким-то другим причинам. Пожелаем Насте Таракановой найти себя и, наконец, обрести по-настоящему своего тренера.