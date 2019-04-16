Адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов обвинил следователя в том, что он сфабриковал протоколы по делу его клиента.

По словам Ромашова, все протоколы сфабрикованы следователем. Он заявил, что не указаны противоправные действия Соловчука.

«Ни слова об ударах Соловчука. Ни одно из доказательств по делу не получено в соответствии с УПК!» — заявил Ромашов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, братья Кокорины обвиняются по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, один из которых — с использованием предмета в качестве оружия, а также в хулиганстве. Мамаев и Протасовицкий проходят обвиняемыми по одному случаю умышленного причинения вреда здоровью, том же хулиганстве, а также по делу о побоях. Максимальный срок предполагает статья 213 УК РФ «Хулиганство» — семь лет лишения свободы.