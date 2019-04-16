Российский защитник «Зандхаузена» Александр Жиров включен в символическую сборную по итогам 29-го тура второй немецкой Бундеслиги.

Об этом стало известно из Instagram немецкого клуба, в котором выступает игрок.

Отметим, 13 апреля «Зандхаузен» дома играл против «Динамо» из Дрездена. Встреча проходила в Зандхаузене на стадионе «Хардтвалдштадион» и закончилась со счетом 3:1 в пользу «Зандхаузена». Российский футболист забил гол во втором тайме, тем самым сравняв счет.

Отметим, команда Жирова набрала 30 баллов и занимает 15-е место в турнирной таблице второй немецкой Бундеслиги. В текущем сезоне провел 13 встреч в чемпионате за свою команду, в которой он выступает с июня 2018 года. Ранее 28-летний российский футболист играл в красноярском «Енисее», «Краснодаре», «Краснодаре-2», махачкалинском «Анжи», томской «Томи», астраханском «Волгаре» и барнаульском «Динамо».